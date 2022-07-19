19.07.2022 08:45 Рита Парфенова

Адреси видачі гуманітарної допомоги у Харкові на 19 липня

Адреси пунктів видачі «Укрпошти» та «Нової пошти», які працюватимуть сьогодні на видачу гуманітарної допомоги.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну військову адміністрацію.

Гуманітарну допомогу, як і раніше, можна безкоштовно отримати на пунктах видачі «Нової пошти» та «Укрпошти».



Містян просять не створювати черги, це може бути небезпечно.

Адреси пунктів видачі гуманітарної допомоги

«Укрпошта»

час роботи: 9:00-16:00

№82, просп. Героїв Харкова, 210 (колишній Московський проспект);

№46, пров. Перемоги, 2;

№91, вул. Харківських дивізій, 20;

№172, вул. Грицевця, 29.

«Нова Пошта»

час роботи: 9:00-16:00

№137, вул. Ахсарова, 21;

№51, вул. Бакуліна, 14;

№140, пров. Піскунівський, 4;

№99, просп. Гагаріна, 176;

№65, просп. Героїв Сталінграда, 169/24;

№67, вул. Гвардійців Широнінців, 30;

№71, просп. Тракторобудівників, 86/137;

№62, вул. Амосова, 11А;

№102, вул. Краснодарська, 181Б;

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