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19.07.2022  08:47   Рита Парфенова

Під Харковом горять поля з пшеницею після ворожих обстрілів

Ворожі обстріли стали причиною чотирьох пожеж в області за минулу добу.


facebook.com/MNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 19 липня.

Дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Харківському районі області, ще по одній - у Богодухівському та Чугуївському районах. Горіли будівля лікувального закладу та поля пшениці.

За добу рятувальники 2 рази виїздили на гасіння пожеж хлібних полів. Події сталися у с. Кицівка Чугуївського району, де горіло поле пшениці на площі близько 1 га, а також у с. Морозова Долина Богодухівського району, де горіло поле на площі близько 20га. Ці пожежі сталися внаслідок ворожих обстрілів.  
Загадом за добу з 18 по 19 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативних виїзди, з яких:

  • на ліквідацію пожеж  - 10 (у т.ч. пожеж спричинених обстрілами - 4);
  • на проведення аварійно-рятувальних робіт - 2;
  • на допомогу населенню - 3;
  • для допомоги працівникам ЖКГ - 3;
  • інші виїзди - 4.

Піротехніки ДСНС ліквідували 13 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Нагадаємо, вранці 18 липня 2022 року загарбники здійснили черговий обстріл по селищу Циркуни Харківського району.  В результаті артудару сталася пожежа у будівлі лікувального закладу.

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
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