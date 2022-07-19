19.07.2022 08:47 Рита Парфенова

Під Харковом горять поля з пшеницею після ворожих обстрілів

Ворожі обстріли стали причиною чотирьох пожеж в області за минулу добу.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 19 липня.



Дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Харківському районі області, ще по одній - у Богодухівському та Чугуївському районах. Горіли будівля лікувального закладу та поля пшениці.

За добу рятувальники 2 рази виїздили на гасіння пожеж хлібних полів. Події сталися у с. Кицівка Чугуївського району, де горіло поле пшениці на площі близько 1 га, а також у с. Морозова Долина Богодухівського району, де горіло поле на площі близько 20га. Ці пожежі сталися внаслідок ворожих обстрілів.

Загадом за добу з 18 по 19 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативних виїзди, з яких:

на ліквідацію пожеж - 10 (у т.ч. пожеж спричинених обстрілами - 4);

на проведення аварійно-рятувальних робіт - 2;

на допомогу населенню - 3;

для допомоги працівникам ЖКГ - 3;

інші виїзди - 4.

Піротехніки ДСНС ліквідували 13 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Нагадаємо, вранці 18 липня 2022 року загарбники здійснили черговий обстріл по селищу Циркуни Харківського району. В результаті артудару сталася пожежа у будівлі лікувального закладу.