Жители Салтовского района Харькова на регулярной основе получают набор продуктов от города (видео)

Крупы, макароны, хлеб, консервы и молочки для детей. Жители Салтовского района получают на регулярной основе гуманитарную помощь.
По району работает несколько мобильных пунктов выдачей продуктов питания и продуктов первой необходимости. Об этом сообщила сотрудник Администрации Салтовского района Елена Дегтярева, передает РЕДПОСТ.
«В Салтовском районе мы ежедневно раздаём, у нас очень много пунктов выдачи. Выдаем товары первой необходимости – это хлеб, крупы, консервы, макароны. Для детей – молоко, какао, печенье, конфеты. Спасибо большое Игорю Терехову за то, что в это непростое время думает не только о жителях Салтовского района, но и о всех харьковчанах», – рассказала она.
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