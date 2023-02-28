28.02.2023 13:23 Рита Парфенова

У Харкові створять комунальне підприємство по централізованим закупівлям

У Харкові створять організацію, яка буде централізовано здійснювати тендерні закупівлі для усіх комунальних підприємств міста.



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ, Харківська міська рада 28 лютого на позачерговій сесії ухвалила рішення про організацію діяльності комунального підприємства «Централізована закупівельна організація Харківської міської ради».



За відповідне рішення проголосували 70 депутатів.



«Метою створення нової організації є централізація закупівель комунальних підприємств Харкова заради зниження корупційних рисків», – прокоментував Харківській міський голова Ігор Терехов.

За його словами, першими закупівлями новоствореного КП будуть ті речі, які є найважливишими з точки зору економії бюджету й корупційних рисків. У якості прикладу мер розповів про ситуацію з закупівлею електроенергії комунальними лікарнями міста.



«У п’ятницю я розглядав на штабі закупівлю електропостачання. І закупівельні ціни різняться в колосальному діапазоні між нашими лікарнями. Тому, коли замовлення буде сконцентроване у великому обсязі, то буде знижка», – сказав Ігор Терехов.

Також планується заключення меморандуму між Централізованою закупівельною організацією та Харківським антикорупційним центром.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на сесії міськради прийнято рішення про внесення зміни до бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік.



