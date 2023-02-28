28.02.2023 13:51 Рита Парфенова

Міськрада закликала заборонити участь російських та білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях

Депутати міськради закликала міжнародні організації та міста-партнери Харкова висловити рішучу позицію щодо недопущення участі російських та білоруських спортсменів в Олімпійських іграх та Азіатських іграх.

Як повідомляє РЕДПОСТ, відповідне звернення прийняте 28 лютого на позачерговій сесії Харківської міської ради.

У документі сказано, що пропозиції Міжнародного олімпійського комітету про допуск до міжнародних спортивних змагань російських та білоруських спортсменів як нейтральних спортсменів є наругою над пам'яттю загиблих громадян України.

Там зазначено, що російська армія цілеспрямовано нищить житлові масиви, школи, дитсадки, лікарні та пологові будинки. Її варварські обстріли є свідомим вбивством мирних громадян та призводять до численних жертв. Зокрема, станом на лютий 2023 року у Харкові внаслідок обстрілів пошкоджено 99 спортивних споруд та п’ять закладів спортивного призначення. Також, захищаючи України, від рук російських загарбників загинули 15 харківських спортсменів. Попри це, російські та білоруські спортсмени схвалюють війну проти України, відкрито беручи участь у Z-парадах, чи мовчки підтримують її, не маючи громадянської мужності її засудити.



«Неможливо уявити на п'єдесталах українських атлетів поруч із російськими та білоруськими. Так само є неприпустимим суддівство змагань за участю українських спортсменів представниками російської федерації чи білорусі. Зважаючи на викладене, Харківська міська рада вважає, що допуск російських та білоруських спортсменів до міжнародних спортивних змагань у час, коли триває війна, спрямована на знищення українського народу та Української держави, стане неприхованою підтримкою цієї війни та спробою умиротворення агресора», - говориться у зверненні.



У зв'язку з цим міськрада закликала міжнародні організації та міста-партнери Харкова висловити рішучу позицію Міжнародному олімпійському комітетові, національним олімпійським комітетам країн світу та міжнародним спортивним федераціям щодо недопущення участі російських та білоруських спортсменів в Олімпійських іграх та Азіатських іграх до завершення збройної агресії російської федерації проти України, включно з виведенням військ з усієї території України та вирішенням питання компенсації заподіяних збитків.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на сесії міськради прийнято рішення про внесення зміни до бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік.



