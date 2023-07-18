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18.07.2023  12:20   Віталій Хінєвіч

Харків виконав усі свої кредитні зобов’язання щодо Центрального парку

Попри повномасштабну війну, місто Харків виконує свої боргові зобов’язання.

 
Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов. За його словами, міська влада зараз ретельно ставиться до економічної моделі та бюджету Харкова.
 
«Ми виконали усі свої боргові зобов'язання. Ми мали дуже важкий кредит. Його взяли під будівництво Центрального парку. Заставою цього кредиту були Харківський метрополітен, будівля муніципалітету, будівля Палацу спорту та інші споруди. Нам вдалося придбати ці кредитні зобов'язання за 78% від номінальної вартості. Такої комбінації ще не було ніколи», - наголосив Ігор Терехов.
 
Нагадаємо, цього року кредитний рейтинг Харкова вперше перевищив рейтинг держави.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківський міський голова Ігор Терехов в онлайн-форматі провів перемовини з мерією Нюрнберга.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, економіка
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