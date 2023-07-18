18.07.2023 12:55 Віталій Хінєвіч

Майже 10 місяців ховався від правосуддя: на Харківщині ДБР затримало колаборанта

Працівники ДБР затримали майстра лісу держпідприємства «Куп’янське лісове господарство», який активно будував «кар’єру» під час окупації регіону російськими військами, а коли ті втекли - тривалий час переховувався від українського правосуддя.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Державне бюро розслідувань.

Встановлено, що після захоплення окупантами селища Борова Куп’янського району, чоловік вирішив допомагати агресору наводити свої порядки у лісовій галузі. Він отримав керівну посаду в окупаційному лісгоспі та керував незаконними рубками для потреб загарбників.

Після звільнення села фігурант не встиг втекти з рашистами та ховався у селах на території кількох районів Харківської області майже 10 місяців. Проте ДБР встановило його місцеперебування та затримало.

Чоловіку повідомлено про підозру в колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років. Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.

Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ повідомила про підозру бойовику, який брав участь в окупації міст на сході України.