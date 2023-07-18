18.07.2023 13:05 Віталій Хінєвіч

Вбивство на Салтівці: у Харкові взято під варту чоловіка, якого підозрюють у злочині

Вдень 16 липня 20-річний чоловік вбив у квартирі по вулиці Метробудівників у місті Харкові свою 10-річну сестру, мати та 71-річного дідуся. Він наніс всім трьом множинні удари ножем.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Після скоєння вбивств зловмисник через службу таксі викликав автомобіль. Під загрозою застосування ножа він відібрав автівку у водія, а сам далі поїхав містом. Під час керування зловмисник вчинив ДТП — на місці загинув 52-річний чоловік, який в цей час переходив дорогу по пішохідному переходу.

Після скоєння злочинів правоохоронці затримали зловмисника в порядку ст. 208 КПК України. Того ж дня за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури 20-річному чоловіку повідомлено про підозру за фактом умисного вбивства трьох осіб, серед яких малолітня дитина (п. 1, п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України), за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом (ч. 3 ст. 289 КК України) та за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

18 липня слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 14.09.2023.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області.