Рівень радіації у Харкові та області на 18 липня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 18 липня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
по м. Харків 0,10-0,13 мкЗв/год:
по Харківській області 0,09-0,16 мкЗв/год:
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День буде продуктивним за умови, що ви подолаєте свою лінь. Зате якщо вам вдалося розгойдатися – справи будуть даватися легко.
Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня й небо у Харкові вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Без опадів.
Міжнародний день Нельсона Мандели започатковано Генеральною асамблеєю ООН у листопаді 2009 року і відзначається щорічно 18 липня.
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