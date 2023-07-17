Рівень радіації у Харкові та області на 17 липня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 17 липня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
по м. Харків 0,12-0,18 мкЗв/год:
по Харківській області 0,10-0,15 мкЗв/год:
Раніше РЕДПОСТ писав, що медики врятували від смерті жінку в Харківській області.
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Сьогодні як ніколи сильні бажання дізнатися про щось нове, потяг до зміни місць. Підійшовши з приводу допитливості, ви маєте всі шанси провести яскравий і насичений день!
У Харкові на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів.
17 липня відзначається Всесвітній день емоджі. Започаткував це свято творець емоджипедії Джеремі Берг у 2014 році.
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