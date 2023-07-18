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18.07.2023  11:50   Віталій Хінєвіч

На Харківщині розшукують зниклу жінку

16 липня жінка пішла з дому та до теперішнього часу не повернулась.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Повідомляється, що поліція розшукує Зою Корсакову. Відділенням поліції №2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області розшукується Корсакова Зоя Петрівна, 14.06.1979 року народження, мешканка смт Золочів Богодухівського району Харківської області. 
 
16 липня жінка  пішла з дому та до теперішнього часу не повернулась. Перебуває на обліку у психіатра. Раніше неодноразово зникала.
 
Її прикмети: на зріст 175-177 см, худорлявої статури, довге руде волосся, очі блакитні. Була одягнута в коричневе пальто. Телефону немає. Конфліктів не було.
 
Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією стосовно місцеперебування зниклої, або ви бачили її, просимо зателефонувати до ВП №2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області за телефоном: чергова частина 098348485, (05764)51433 або 102.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що дорожньо-транспортна пригода сталася на проспекті Героїв Харкова.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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