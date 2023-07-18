    
Главная Новини Харкова ЖКГ У Київському районі Харкова проводять капітальний ремонт газорегуляторного пункту
18.07.2023  11:35   Віталій Хінєвіч

У Київському районі Харкова проводять капітальний ремонт газорегуляторного пункту

Газоредукувальний пункт забезпечує мешканців Північної Салтівки стабільним газопостачанням уже понад 50 років.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківміськгаз".
 
Наразі на даному об'єкті проводиться капітальний ремонт: газовики замінюють зношене та застаріле газорегулююче обладнання, монтують систему, яка буде стабільно регулювати тиск в газових мережах та доставляти газ до споживачів. 
 
Відновлено також і саму будівлю газорегуляторного пункту.
 
«Модернізація газових мереж та споруд на них є важливою у підготовці до опалювального сезону та забезпечення стабільного газорозподілу до осель у будь-яку пору року»,- зазначили у АТ "Харківміськгаз".
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці продовжують відновлювати електропостачання на Харківщині.
 
Источник:   АТ "Харківгаз"
 Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.07 ЖКГ У Харкові комунальники усунули понад 80 аварій 18.07 ЖКГ Фахівці продовжують відновлювати електропостачання на Харківщині 17.07 ЖКГ Частина Основ'янського району тимчасово залишиться без водопостачання: список адрес
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 