18.07.2023 11:35 Віталій Хінєвіч

У Київському районі Харкова проводять капітальний ремонт газорегуляторного пункту

Газоредукувальний пункт забезпечує мешканців Північної Салтівки стабільним газопостачанням уже понад 50 років.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківміськгаз".

Наразі на даному об'єкті проводиться капітальний ремонт: газовики замінюють зношене та застаріле газорегулююче обладнання, монтують систему, яка буде стабільно регулювати тиск в газових мережах та доставляти газ до споживачів.

Відновлено також і саму будівлю газорегуляторного пункту.

«Модернізація газових мереж та споруд на них є важливою у підготовці до опалювального сезону та забезпечення стабільного газорозподілу до осель у будь-яку пору року»,- зазначили у АТ "Харківміськгаз".