13.02.2024 18:00 Віталій Хінєвіч

Кредитний рейтинг Харкова зріс

Міжнародне рейтингове агентство «Moody's Investors Service» змінило кредитний прогноз міста Харкова з «негативного» на «стабільний» та підтвердило довгостроковий рейтинг емітента в іноземній і національній валютах на рівні «Caa3» та базову кредитну оцінку (BCA) «caa3».



Кредитний рейтинг Харкова зріс



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

«Moody's Investors Service» зазначає, що зміна кредитного прогнозу відображає зниження невизначеності щодо ймовірності падіння кредитоспроможності нижче рівня «Caa3», попри все ще значний ступінь невизначеності навколо повномасштабної війни та її кредитних наслідків.

Підтвердження рейтингу «Саа3» відображає оцінку «Moody’s Investors Service» того, що Харків залишається під фінансовим тиском, проте місто в цілому продовжує виконувати свої адміністративні зобов’язання та надавати базові послуги, тим часом зберігаючи сприятливий стан боргів та ліквідність.

Як повідомив заступник міського голови - директор Департаменту економіки та комунального майна Михайло Фатєєв, Харків зміг адаптуватися до роботи в умовах військового часу та продовжувати виконувати адміністративні обов’язки.

«Місто погасило більшість своїх боргів і здатне обслуговувати решту непогашених боргів, які лишилися на дуже низькому рівні», - наголосив Михайло Фатєєв.

На думку «Moody's Investors Service», протягом війни та після її завершення Харків зіштовхнеться з дуже високими фінансовими потребами, у тому числі на відбудову, що накладає додатковий тиск на стан боргів та ліквідність.

Підтвердивши рейтинг «Саа3», «Moody’s» залишило рейтинг міста Харкова на один щабель вище за рейтинг уряду України.

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