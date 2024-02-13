13.02.2024 17:25 Віталій Хінєвіч

На Харківщині почали рахувати диких тварин

Щорічно в першій декаді лютого проводяться обліки диких тварин.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Державну екологічну інспекцію у Харківській області.

У 2024 році з 1 лютого користувачами мисливських угідь (за винятком тих, що розташовані у прифронтових, окупованих або мінно-небезпечних зонах) були організовані та проведені обліки тварин за участю фахівців Державної екологічної інспекції, Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства та Держпродспоживслужби у Харківській області.

В межах своїх повноважень Державна екологічна інспекція у Харківській області здійснила вибіркові контрольні заходи, спрямовані на запобігання адміністративних порушень під час проведення обліків диких тварин.

Більшість користувачів мисливських угідь з відповідальністю поставились до цих заходів та організували необхідні техніки та засоби для їх ефективного здійснення.

«Ці заходи мають на меті забезпечення раціонального та невиснажливого використання державного мисливського фонду області, отримання об'єктивних даних для біо-технічних заходів з підгодівлі мисливської фауни у наступному мисливському сезоні, а також встановлення реальної чисельності тварин на території мисливських угідь і проведення якісної профілактики для запобігання протиепізоотичному ризику на цих територіях»,- йдеться у повідомленні.

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