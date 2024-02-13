13.02.2024 18:40 Віталій Хінєвіч

«єВідновлення»: покрокова інструкцію з отримання фінансової допомоги за державною програмою

У Харкові Департамент житлово-комунального господарства презентував покрокову інструкцію з отримання фінансової допомоги від держави за програмою «єВідновлення», передає РЕДПОСТ .

За словами начальника технічно-аналітичного відділу департаменту Костянтина Коротича, через постійні питання від харків’ян стосовно програми «єВідновлення» фахівці розробили детальну схему роботи з нею.

«Не всі власники пошкодженого або знищеного через бойові дії житла розуміють, як правильно подати заявку на компенсацію від держави та які існують типи компенсацій. Ця схема допоможе швидко та без зайвих проблем подати заявку на компенсацію», - зазначив Костянтин Коротич.

Харків’яни вже отримали 368 млн грн на ремонт пошкодженого житла та 57 млн грн у вигляді сформованих сертифікатів за знищене житло в рамках програми «єВідновлення».

З покроковою інструкцією з отримання грошової допомоги від держави можна ознайомитися за посиланням. З інформацією про доступні типи компенсацій можливо знайти на сайті.

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