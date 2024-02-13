13.02.2024 19:19 Дмитро Колонєй

Ворог завдав авіаудару по населеному пункту Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 13 лютого 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ бойова ситуація на Харківщині наступна.

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На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаудару по населеному пункту Кругле Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів російських загарбників зазнали Уди, Алісівка, Козача Лопань, Лук’янці, Вовчанськ, Ветеринарне Харківської області.

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На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводиві. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Дворічна, Іванівка, Синьківка, Петропавлівка, Харківської області.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 12 лютого 2024 року.