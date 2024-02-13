Правоохоронці допомогли жінці, яка постраждала під час обстрілу Харківщини

Поліцейські вчасно прийшли на виручку мешканці Харківщини.
Як повідомляє РЕДПОСТ, правоохоронці на Харківщині допомогли жінці, яка простраждала під час обстрілу Харківщини. це сталося під час ворожого удару ринку Вовчанска.
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, під час обстрілу міста Харківщини вранці 13 лютого 2024 року загинула жінка, а правоохоронці, які перебували на добовому чергуванні доставили 50-річну поранену до лікувального закладу. Жінку терміноіо прооперували.
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