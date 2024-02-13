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13.02.2024  20:31   Дмитро Колонєй

Комунальники наводять лад на берегах водойм Харкова

Де та якими работами займслиця працівники підприємства розповіли у КП «КВЗК» Харкова.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, бригади КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» виконали низку робіт у різних районах міста:
  • відремонтували дощоприймальні та оглядові колодязі на вул. Великій Кільцевій, проспектах Науки і Тракторобудівників;
  • промили зливостоки і поперечні підключення на вулицях Дудинської, Транспортній та Греківській;
  • проводили роботи з очищення дощоприймальних колодязів;
  • наводять лад на схилах канав та берегах водойм міста.

Раніше РЕДПОСТ писав, що енергетики повертають світло у зруйноване ворогом село Харківського району.

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