Комунальники наводять лад на берегах водойм Харкова

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Гороскоп на 13 лютого для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Креативність і винахідливість будуть на висоті. Використовуйте цю можливість, щоб дивитися на звичні речі з нового ракурсу та знаходити вишукані рішення.

Прогноз погоди у Харкові на 13 лютого Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Вранішній дрібний дощ удень посилиться і продовжуватиме йти до самого вечора.