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01.03.2023  17:35   Віталій Хінєвіч

Житловий район Харкова залишиться без електропостачання

Фахівці проводитимуть ремонтні роботи у Холодногірському районі.

світло
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на «АТ «Харківобленерго».
 
У Холодногірському районі в зв`язку з ремонтними роботами АТ «Харківобленерго» по відновленню електричних мереж після ракетних обстрілів російською федерацією в четвер 2 березня з 10.00 до 12.00 будуть знеструмлені:
 
  • вул. Залютинська; 
  • пров. Залютинський; 
  • вул. Земовська;  
  • пров. Земовський;  
  • вул. Золочівська;  
  • 1-й пров.Золочівський; 
  • 2-й пров. Золочівський;  
  • вул. Ігоря Муратова вул; 
  • 1-й пров. Ігоря Муратова;  
  • 2-й пров. Ігоря Муратова;  
  • вул. Іжевська; 
  • вул. Ініціативна; 
  • пров. Листяний; 
  • вул, Магістральна; 
  • вул. Нарвська; 
  • вул. Новочеркаська; 
  • пров. Новочеркаський; 
  • вул. Огарівського; 
  • вул. Остапа Вишні; 
  • вул. Самодіяльна; 
  • вул. Старопрудна; 
  • пр-зд Старопрудний; 
  • пров. Тинякова; 
  • пров. Тихий; 
  • вул. Юннатів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області енергетики відновлюють подачу світла після обстрілу.


Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  жкг, харків, відключення світла
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