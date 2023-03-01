01.03.2023 17:35 Віталій Хінєвіч

Житловий район Харкова залишиться без електропостачання

Фахівці проводитимуть ремонтні роботи у Холодногірському районі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на «АТ «Харківобленерго».

У Холодногірському районі в зв`язку з ремонтними роботами АТ «Харківобленерго» по відновленню електричних мереж після ракетних обстрілів російською федерацією в четвер 2 березня з 10.00 до 12.00 будуть знеструмлені:

вул. Залютинська;

пров. Залютинський;

вул. Земовська;

пров. Земовський;

вул. Золочівська;

1-й пров.Золочівський;

2-й пров. Золочівський;

вул. Ігоря Муратова вул;

1-й пров. Ігоря Муратова;

2-й пров. Ігоря Муратова;

вул. Іжевська;

вул. Ініціативна;

пров. Листяний;

вул, Магістральна;

вул. Нарвська;

вул. Новочеркаська;

пров. Новочеркаський;

вул. Огарівського;

вул. Остапа Вишні;

вул. Самодіяльна;

вул. Старопрудна;

пр-зд Старопрудний;

пров. Тинякова;

пров. Тихий;

вул. Юннатів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області енергетики відновлюють подачу світла після обстрілу.



