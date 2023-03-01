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01.03.2023  13:00   Віталій Хінєвіч

У Харківській області енергетики відновлюють подачу світла після обстрілу

Фахівці відновили електропостачання у двох прикордонних селах.

Харківські енергетики
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».
 
Енергетики повернули світло до двох прикордонних селах громади - Морозова Долина і Леміщине. Населені пункти були знеструмлені внаслідок обстрілів, пошкоджено було кілька ліній електропередач.
 
"Нашим працівникам довелося працювати практично потайки, без допомоги спецтехніки. Щоб не привертати увагу росіян, піднімалися на опори ліній електропередачі на лазах. Протягом декількох днів нам вдалося відремонтувати повітряні лінії 0,4 кВ та 10 кВ та повністю відновити електропостачання в цих двох селах", - зазначив очільник Золочівського РЕМ  Віталій Олійник.
 
Через ворожі обстріли фахівці працюють в умовах величезного ризику.
 
"Незважаючи на це, енергетики надійно тримають свій фронт та повертають світло навіть туди, де обстріли фіксують майже кожного дня", - підкреслили в обленерго.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники усунули аварію у житловому районі Харкова.
 

Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  харків, жкг
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