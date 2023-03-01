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01.03.2023  17:56   Дмитро Колонєй

Окупанти обікрали будинок на мільйон гривень під Харковом та хизувалися злочином (фото)

Під підозрою у злочині під Харковом дев’ять мародерів.

Обікрали будинок на мільйон гривень під Харковом дев’ять мародерів-окупантів
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру та ГУ Нацполіції, під час окупації Циркунів Харківського району дев‘ять віськовослужбовців країни-агресора обікрали будинок місцевої мешканки. 
 
Військовослужбовці 25-ї окремої гвардійської мотострілкової бригади окупаційної армї зламали металеві ворота ломом та кувалдою, забралися на територію домоволодіння та викрали речей на мільйон гривень:
  • ноутбуки,
  • планшети,
  • ігрову приставку,
  • телевізор,
  • пральну машинку,
  • смарт-годинник,
  • мобільні телефони,
  • велосипеди
  • автомобіль. 
Обікрали будинок на мільйон гривень під Харковом дев’ять мародерів-окупантів
 
На викрадені телефони та планшети російські військові влаштували собі «фотосесії» на подвір’ї та у кімнатах будинку.
 
Також знімали цинічні відеоролики, на яких хизувались, як користувались речами власника та розпивали алкогольні напої.
 
Обікрали будинок на мільйон гривень під Харковом дев’ять мародерів-окупантів
 
Обікрали будинок на мільйон гривень під Харковом дев’ять мародерів-окупантів
 
Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР НПУ.
 
 
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура, ГУ Нацполіції
 Тэги:  кража, агрессия россии, харків, циркуни
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