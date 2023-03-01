01.03.2023 17:56 Дмитро Колонєй
Окупанти обікрали будинок на мільйон гривень під Харковом та хизувалися злочином (фото)
Під підозрою у злочині під Харковом дев’ять мародерів.
Військовослужбовці 25-ї окремої гвардійської мотострілкової бригади окупаційної армї зламали металеві ворота ломом та кувалдою, забралися на територію домоволодіння та викрали речей на мільйон гривень:
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ноутбуки,
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планшети,
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ігрову приставку,
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телевізор,
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пральну машинку,
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смарт-годинник,
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мобільні телефони,
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велосипеди
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автомобіль.
На викрадені телефони та планшети російські військові влаштували собі «фотосесії» на подвір’ї та у кімнатах будинку.
Також знімали цинічні відеоролики, на яких хизувались, як користувались речами власника та розпивали алкогольні напої.
Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР НПУ.
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