01.03.2023 17:56 Дмитро Колонєй

Окупанти обікрали будинок на мільйон гривень під Харковом та хизувалися злочином (фото)

Під підозрою у злочині під Харковом дев’ять мародерів.

Військовослужбовці 25-ї окремої гвардійської мотострілкової бригади окупаційної армї зламали металеві ворота ломом та кувалдою, забралися на територію домоволодіння та викрали речей на мільйон гривень:

ноутбуки,

планшети,

ігрову приставку,

телевізор,

пральну машинку,

смарт-годинник,

мобільні телефони,

велосипеди

автомобіль.

На викрадені телефони та планшети російські військові влаштували собі «фотосесії» на подвір’ї та у кімнатах будинку.

Також знімали цинічні відеоролики, на яких хизувались, як користувались речами власника та розпивали алкогольні напої.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР НПУ.



