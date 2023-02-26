26.02.2023 15:38 Дмитро Колонєй
Росія почала наступ з чотирьох напрямків - воєнна розвідка України
У ГУР спрогнозували хід бойових дій та зазначили, що весняно-літня кампанія буде надзвичайно складною.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУР МО України, заступник начальника управління Вадим Скібіцький дав оцінку стану бойових дій та спрогнозував подальшій розвиток ситуації:
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на сьогодні є чітка підтримка, чіткі плани, які узгоджують на потужній платформі «Рамштайн» щомісяця;
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основна мета агресора – повна окупація Донбасу — за цілий рік так і не досягнута;
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українська сторона зриває всі плани, які постійно змінюються;
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РФ почала наступ з мінімум чотирьох напрямків, але збройні сили окупантів не спроможні проводити одночасно такі наступальні операції, вони можуть це робити максимум на двох напрямках;
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дуже складним буде період весна-літо, ми це розуміємо, ми готуємося: посилюємо наші спроможності, маємо досвід і потужну підтримку наших партнерів;
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на початок агресії понад 350 тисяч українських військовослужбовців мали досвід виконання бойових завдань на Донбасі, тому вони зараз так швидко, за два-три тижні, опановують західну техніку;
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військова розвідка України знала заздалегідь кожен крок ворога і була готова до початку широкомасштабної агресії, ознаки якої були ще з весни 2021 року;
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процеси, які відбуваються у країні-агресорці — незворотні.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, про хід бойових дій на Харківщині на ранок 26 лютого 2023 року.
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