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26.02.2023  15:38   Дмитро Колонєй

Росія почала наступ з чотирьох напрямків - воєнна розвідка України

У ГУР спрогнозували хід бойових дій та зазначили, що весняно-літня кампанія буде надзвичайно складною.

Почали наступ з чотирьох напрямків окупанти - воєнна розвідка України
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, заступник начальника управління Вадим Скібіцький дав оцінку стану бойових дій та спрогнозував подальшій розвиток ситуації:  
 
  • на сьогодні є чітка підтримка, чіткі плани, які узгоджують на потужній платформі «Рамштайн» щомісяця;
  • основна мета агресора – повна окупація Донбасу — за цілий рік так і не досягнута;
  • українська сторона зриває всі плани, які постійно змінюються;
  • РФ почала наступ з мінімум чотирьох напрямків, але збройні сили окупантів не спроможні проводити одночасно такі наступальні операції, вони можуть це робити максимум на двох напрямках;
  • дуже складним буде період весна-літо, ми це розуміємо, ми готуємося: посилюємо наші спроможності, маємо досвід і потужну підтримку наших партнерів;
  • на початок агресії понад 350 тисяч українських військовослужбовців мали досвід виконання бойових завдань на Донбасі, тому вони зараз так швидко, за два-три тижні, опановують західну техніку;
  • військова розвідка України знала заздалегідь кожен крок ворога і була готова до початку широкомасштабної агресії, ознаки якої були ще з весни 2021 року;
  • процеси, які відбуваються у країні-агресорці — незворотні.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, про хід бойових дій на Харківщині на ранок 26 лютого 2023 року.

 

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Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  прогноз, наступ, україна, агрессия россии
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