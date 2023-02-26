26.02.2023 16:04 Дмитро Колонєй
На Харківщині поліцейський перейшов на бік ворога та укріплював владу окупантів
Правоохооронці заочно поінформували про підозру у держзраді на Харківщині прибічнку загарбників.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську прокуратуру, черговий сектору реагування патрульної поліції Куп’янського райвідділу під час окупації смт Шевченкове добровільно співпрацював з ворогом:
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обійняв посаду «и. о. старшего следователя следственного отдела» у псевдоправоохоронному органі.
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згодом став працювати у фейковому «Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области» на посаді «старшего дознавателя группы дознания Пункта полиции № 2 (дислокация пгт Шевченково)».
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щомісячно за віддану роботу на окупаційну владу підозрюваний отримував 60 тисяч російських рублів.
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допомогав окупантам будувати «правоохранительную систему», в
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патрулював селище разом з російськими військовими,
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проводив незаконне затримання місцевих мешканців,
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брав участь у допитах затриманих осіб із застосуванням фізичної сили,
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проводив незаконні обшуки та відібрання особистих речей громадян.
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