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26.02.2023  16:04   Дмитро Колонєй

На Харківщині поліцейський перейшов на бік ворога та укріплював владу окупантів

Правоохооронці заочно поінформували про підозру у держзраді на Харківщині прибічнку загарбників.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ,  із посиланням на Харківську прокуратуру, черговий сектору реагування патрульної поліції Куп’янського райвідділу під час окупації смт Шевченкове добровільно співпрацював з ворогом: 
  • обійняв посаду «и. о. старшего следователя следственного отдела» у псевдоправоохоронному органі. 
  • згодом став працювати у фейковому «Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области» на посаді «старшего дознавателя группы дознания Пункта полиции № 2 (дислокация пгт Шевченково)». 
  • щомісячно за віддану роботу на окупаційну владу підозрюваний отримував 60 тисяч російських рублів.  
  • допомогав окупантам будувати «правоохранительную систему», в
  • патрулював селище разом з російськими військовими,
  • проводив незаконне затримання місцевих мешканців,
  • брав участь у допитах затриманих осіб із застосуванням фізичної сили,
  • проводив незаконні обшуки та відібрання особистих речей громадян. 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ у Харківській області виявила чоловіка, який при окупантах фабрикував справи проти українців.
 

 


Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, зрада, харків, шевченкове
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