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26.02.2023  16:37   Дмитро Колонєй

Як під час війни зареєструвати малюка

Пояснення, щодо реєстрації новонародженого у воєнний час.


Як під час війни зареєструвати малюка
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на «Довідник безбар’єрності» на період воєнного стану Міністерство охорони здоров’я України спростило процедуру оформлення новонароджених.
 
  1. Для реєстрації знадобиться паперове медичне свідоцтво про народження за формою №103/о. Його можуть видавати медичні працівники, які були присутні під час пологів, або здійснювали перший медичний огляд дитини або породіллі. Якщо немає потрібних бланків, медпрацівники можуть виписати довідку про народження в довільній формі у двох екземплярах. Один передається матері, другий – на зберігання до медзакладу.
  2. Після цього потрібно звернутися до найближчого працюючого ДРАЦСу (незалежно від місця народження дитини та місця проживання батьків).
  • Якщо малюк з’явився на світ у медичному закладі, там вам видадуть медичний висновок про народження. Це електронний документ, який є заміною паперового медичного свідоцтва про народження (форма 103/о). З медичним висновком, що складається з 16-ти латинських літер та цифр, можна зареєструвати народження дитини онлайн, скориставшись послугою єМалятко.

 


Источник:   Довідник безбар’єрності
 Тэги:  пооради, діти, реєстрація
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