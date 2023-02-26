26.02.2023 16:37 Дмитро Колонєй
Як під час війни зареєструвати малюка
Пояснення, щодо реєстрації новонародженого у воєнний час.
Як під час війни зареєструвати малюка
Як повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на «Довідник безбар’єрності» на період воєнного стану Міністерство охорони здоров’я України спростило процедуру оформлення новонароджених.
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Для реєстрації знадобиться паперове медичне свідоцтво про народження за формою №103/о. Його можуть видавати медичні працівники, які були присутні під час пологів, або здійснювали перший медичний огляд дитини або породіллі. Якщо немає потрібних бланків, медпрацівники можуть виписати довідку про народження в довільній формі у двох екземплярах. Один передається матері, другий – на зберігання до медзакладу.
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Після цього потрібно звернутися до найближчого працюючого ДРАЦСу (незалежно від місця народження дитини та місця проживання батьків).
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Якщо малюк з’явився на світ у медичному закладі, там вам видадуть медичний висновок про народження. Це електронний документ, який є заміною паперового медичного свідоцтва про народження (форма 103/о). З медичним висновком, що складається з 16-ти латинських літер та цифр, можна зареєструвати народження дитини онлайн, скориставшись послугою єМалятко.
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