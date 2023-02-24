Від рук окупантів загинули майже 1800 мирних жителів Харківської області (відео)

24.02.2023 15:48 Дмитро Колонєй

Про це поінформував керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, відбувся брифінг щодо підсумків роботи за минулий рік.

За словами очільника прокуратури Харківщини Олександра Фільчакова правоохоронцями розслідуються факти загибелі 1780 цивільних осіб, з них 74 дитини, поранення 2718 осіб, з них 214 неповнолітніх, а також факти викрадення або зникнення 1007 цивільних осіб.

Катівні окупантів

Виявлено 21 катівню, які окупаційні війська облаштували на території області

9 на території Куп’янського району,

7 – Ізюмського,

4 – Дергачівського

1 – Чугуївського.

112 потерпілих пройшли через тортури та знущання, 8 з них, на жаль, загинули. І дотепер нами виявляються нові факти примусового утримання та катування українців військовослужбовцями РФ та представниками так званих незаконних збройних формувань «ЛНР» та «ДНР», — додав очільник облпрокруратури.

Сексуальне насильство з боку ворогів

Правоохоронці на деокупованих територіях встановили 8 фактів з боку представників ЗС РФ, пов'язаних з сексуальним насильством. «Всі жінки різного віку. Наймолодшій дівчині — 16 років, найстаршій жінці — 73 роки», — сказав Олександр Фільчаков.

Напади, вбивства та бомбардування ворога

Триває розслідування:

понад 9 тисяч фактів, пов’язаних з нападами чи бомбардуваннями будь-якими засобами цивільної інфраструктури,

91 – з умисними вбивствами,

347 – незаконним позбавленням волі,

понад 2100 – мародерствами.

У таких справах повідомлено про підозру 87 особам, у тому числі 20 військовослужбовцям країни-агресора, найманцям приватної військової компанії та учасникам незаконного збройного формування так званої «ДНР».

Співпраця з ворогом

Прокурратурою розслідуються понад 2300 злочинів проти основ національної безпеки.

Про підозру вже повідомлено 496 особам, у тому числі:

313 — за здійснення колабораційної діяльності,

118 — за державну зраду,

33 пособникам державі-агресору

21 коригувальнику вогню.

Фігурантами стали і голови територіальних громад, і їх заступники, і депутати міських, сільських та селищних рад, і освітяни.

У справах за фактами вчинення злочинів проти основ національної безпеки до суду направлено обвинувальні акти стосовно 242 осіб, з яких 90 вже засуджено.

Арешт корпоративних прав росіян