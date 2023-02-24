24.02.2023 15:30 Віталій Хінєвіч

У Харкові до річниці повномасштабного вторгнення росії на територію України презентували фотохроніку (відео)

Фотохроніка містить у собі події, які відбувалися у Харкові 24 лютого 2022 року.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Фотохроніку презентувала бібліотека-філія №22 ЦБС Шевченківського району Харкова.

«Ця війна прийшла в кожен український дім. У когось загинув брат або син, батько чи мати, знайомі, діти, хтось залишився без даху над головою, хтось без засобів до існування або роботи. Війна безжальна, нелюдська по суті, і немає їй жодного виправдання. Віримо в ЗСУ і нашу перемогу!»,- йдеться у повідомленні Харківської міської ради.

Раніше РЕДПОСТ писав, що фотовиставка харківських спортсменів, загинувших через війну, відкриється на станції метро.



