    
Главная Новини Харкова Суспільство У Харкові до річниці повномасштабного вторгнення росії на територію України презентували фотохроніку (відео)
24.02.2023  15:30   Віталій Хінєвіч

У Харкові до річниці повномасштабного вторгнення росії на територію України презентували фотохроніку (відео)

Фотохроніка містить у собі події, які відбувалися у Харкові 24 лютого 2022 року.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Фотохроніку презентувала бібліотека-філія №22 ЦБС Шевченківського району Харкова.
 
«Ця війна  прийшла в кожен український дім. У когось загинув брат або син, батько чи мати, знайомі, діти, хтось залишився без даху над головою, хтось без засобів до існування або роботи. Війна безжальна, нелюдська по суті, і немає їй жодного виправдання. Віримо в ЗСУ і нашу перемогу!»,- йдеться у повідомленні Харківської міської ради.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що фотовиставка харківських спортсменів, загинувших через війну, відкриється на станції метро.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.02 Надзвичайні події Від рук окупантів у Харківській області загинуло 5 рятувальників та 6 саперів 24.02 Надзвичайні події Екологи назвали збитки, які завдали окупанти Харківській області 24.02 Надзвичайні події Підрозділи ДСНС за рік врятували з-під завалів 308 людей
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 