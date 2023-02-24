24.02.2023 16:00 Віталій Хінєвіч

Екологи назвали збитки, які завдали окупанти Харківській області

За рік повномасштабного вторгненя россії в Україну збитки довкіллю Харківщини сягають понад 349 млрд. гривень.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Державну екологічну інспекцію у Харківській області.

За розрахунками державних інспекторів з охорони навколишнього природного середовища Харківської області за рік війни російська агресія завдала збитків довкіллю Харківщини на суму понад 349 млрд. гривень:

Загальний розмір шкоди, завданої засміченням землі та забрудненням ґрунтів складає 342 млрд. 528 млн. грн., а площа цих територій складає більше 5 млн. м2.

Загальна сума збитків за забруднення атмосферного повітря, що було наслідком лісових пожеж, наслідком горіння тисяч тон нафти та нафтопродуктів, інших об’єктів склала 3,5 млрд. грн.

Збитки від масової загибелі тварин та водних біоресурсів, знищення природно-заповідного фонду – 3,9 млрд. грн.Зафіксована площа згорілих лісів та інших насаджень складає 624 га.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові до річниці повномасштабного вторгнення росії на територію України презентували фотохроніку (відео).



