24.02.2023 16:00 Віталій Хінєвіч
Екологи назвали збитки, які завдали окупанти Харківській області
За рік повномасштабного вторгненя россії в Україну збитки довкіллю Харківщини сягають понад 349 млрд. гривень.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Державну екологічну інспекцію у Харківській області.
За розрахунками державних інспекторів з охорони навколишнього природного середовища Харківської області за рік війни російська агресія завдала збитків довкіллю Харківщини на суму понад 349 млрд. гривень:
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Загальний розмір шкоди, завданої засміченням землі та забрудненням ґрунтів складає 342 млрд. 528 млн. грн., а площа цих територій складає більше 5 млн. м2.
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Загальна сума збитків за забруднення атмосферного повітря, що було наслідком лісових пожеж, наслідком горіння тисяч тон нафти та нафтопродуктів, інших об’єктів склала 3,5 млрд. грн.
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Збитки від масової загибелі тварин та водних біоресурсів, знищення природно-заповідного фонду – 3,9 млрд. грн.Зафіксована площа згорілих лісів та інших насаджень складає 624 га.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові до річниці повномасштабного вторгнення росії на територію України презентували фотохроніку (відео).
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