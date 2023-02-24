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24.02.2023  16:00   Віталій Хінєвіч

Екологи назвали збитки, які завдали окупанти Харківській області

За рік повномасштабного вторгненя россії в Україну збитки довкіллю Харківщини сягають понад 349 млрд. гривень.

Харківська область наслідки окупації
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Державну екологічну інспекцію у Харківській області.
 
За розрахунками державних інспекторів з охорони навколишнього природного середовища Харківської області за рік війни російська агресія завдала збитків довкіллю Харківщини на суму понад 349 млрд. гривень:
 
  • Загальний розмір шкоди, завданої засміченням землі та забрудненням  ґрунтів складає 342 млрд. 528 млн. грн., а площа цих територій складає більше 5 млн. м2. 
  • Загальна сума збитків за забруднення атмосферного повітря, що було наслідком лісових пожеж, наслідком горіння тисяч тон нафти та нафтопродуктів, інших об’єктів склала 3,5 млрд. грн. 
  • Збитки від масової загибелі тварин та водних біоресурсів, знищення природно-заповідного фонду – 3,9 млрд. грн.Зафіксована площа згорілих лісів та інших насаджень складає 624 га.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові до річниці повномасштабного вторгнення росії на територію України презентували фотохроніку (відео).


Источник:   Державна екологічна інспекція у Харківській області
 Тэги:  агрессия россии, харків, екологія
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