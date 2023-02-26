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26.02.2023  08:34   Рита Парфенова

Окупанти обстріляли з артилерії 13 населених пунктів Харківщини

Протягом доби з 25 по 26 лютого стан бойових дій на Харківщині не змінився.

Війна в Україні

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Генерального штабу ЗСУ.

Військові рф як и раніше намагаються наступати на Куп’янському напрямку. На Слобожанському напрямку ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено.

Протягом доби ворожих ударів зазнали щонайменше 13 населених пунктів Харківщини:

  • Берестове,
  • Бологівка,
  • Варварівка,
  • Вільча,
  • Вовчанськ,
  • Гряниківка,
  • Дворічна,
  • Кислівка,
  • Куп’янськ,
  • Новомлинськ,
  • Огірцеве,
  • Стариця,
  • Табаївка.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у місті Вовчанськ та селі Синельникове Чугуївського району внаслідок обстрілів пошкоджено приватні будинки.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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