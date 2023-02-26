Окупанти обстріляли з артилерії 13 населених пунктів Харківщини

Протягом доби з 25 по 26 лютого стан бойових дій на Харківщині не змінився.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Генерального штабу ЗСУ.
Військові рф як и раніше намагаються наступати на Куп’янському напрямку. На Слобожанському напрямку ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено.
Протягом доби ворожих ударів зазнали щонайменше 13 населених пунктів Харківщини:
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Якою б блискучою і геніальною не здавалася вам ідея, що прийшла в голову, і наскільки б не свербіли руки її відразу ж здійснити, найрозумнішим буде почекати хоча б до завтра.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дощ йтиме весь день, а до вечора може стати сильнішим.
26 лютого відзначається вельми оригінальне свято – День неквапливості (або День повільності).
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