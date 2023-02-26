Харків на ранок 26 лютого. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 25 по 26 лютого 2023 року зафіксована одна пожежа, що виникла внаслідок влучання ворожіх снарядів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 26 лютого.
Пожежа, спричинена обстрілами, сталася близько 6-ї години ранку у місті Куп’янську, коли ворог завдав артилерійського удару. Снаряд влучив у приватну оселю. Там сталась пожежа на площі 10 кв.м. О 06:28 на місце події прибули рятувальники 44-ї ДРПЧ, які вже о 06:40 ліквідували вогонь. Постраждалих не має.
3 рази рятувальники виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів:
у м. Вовчанську внаслідок обстрілу із РСЗВ, що стався напередодні, пошкоджено 3 приватних маєтки,1 багатоквартирний житловий будинок і будинок дитячої та юнацької творчості;
у м. Куп’янську пошкоджено 3 приватні будинки, 1 особа зазнала травм;
у селищі Куп’янськ-Вузловий вибухом вибиті вікна у житловій 5-типоверхівці.
Загалом за добу з 25 по 26 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 16 оперативних виїздів, з яких:
6 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинена ворожим обстрілом;
3 – на перевірку місць влучання ворожих снарядів;
1 – на чергування;
5 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
1 – інший виїзд.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 46 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Мешканцям міста Ізюма рятувальники доставили 8 тонн питної води.
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Якою б блискучою і геніальною не здавалася вам ідея, що прийшла в голову, і наскільки б не свербіли руки її відразу ж здійснити, найрозумнішим буде почекати хоча б до завтра.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дощ йтиме весь день, а до вечора може стати сильнішим.
26 лютого відзначається вельми оригінальне свято – День неквапливості (або День повільності).
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