26.02.2023 08:18 Рита Парфенова

Харків на ранок 26 лютого. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 25 по 26 лютого 2023 року зафіксована одна пожежа, що виникла внаслідок влучання ворожіх снарядів.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 26 лютого.

Пожежа, спричинена обстрілами, сталася близько 6-ї години ранку у місті Куп’янську, коли ворог завдав артилерійського удару. Снаряд влучив у приватну оселю. Там сталась пожежа на площі 10 кв.м. О 06:28 на місце події прибули рятувальники 44-ї ДРПЧ, які вже о 06:40 ліквідували вогонь. Постраждалих не має.



3 рази рятувальники виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів:

у м. Вовчанську внаслідок обстрілу із РСЗВ, що стався напередодні, пошкоджено 3 приватних маєтки,1 багатоквартирний житловий будинок і будинок дитячої та юнацької творчості;

у м. Куп’янську пошкоджено 3 приватні будинки, 1 особа зазнала травм;

у селищі Куп’янськ-Вузловий вибухом вибиті вікна у житловій 5-типоверхівці.



Загалом за добу з 25 по 26 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 16 оперативних виїздів, з яких:

6 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинена ворожим обстрілом;

3 – на перевірку місць влучання ворожих снарядів;

1 – на чергування;

5 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

1 – інший виїзд.



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 46 одиниць вибухонебезпечних предметів.



Мешканцям міста Ізюма рятувальники доставили 8 тонн питної води.



