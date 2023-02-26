26.02.2023 07:30 Рита Парфенова

26 лютого: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

26 лютого відзначається вельми оригінальне свято – День неквапливості (або День повільності).





Ідея започаткування такого свята належить італійцям. Саме вони – дуже активний та емоційний народ – вперше відзначили День неквапливості у 2007 році, з метою неквапливо насолоджуватися життям у кожний його неповторний момент.



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В Україні відзначають День опору окупації Криму. Цього дня у 2014 році у Сімферополі відбувся мітинг кримських татар на підтримку територіальної цілісності України та проти проведення позачергової сесії Верховної Ради Криму.



Останній день Масляної – Проводи, Прощена неділя. Цього дня прийнято вибачатися один у одного, щоб зустріти Великий піст без душевної тяжкості.



При цьому тричі кланялися кожному та просили: «Пробач мені!» На що потрібно було відповісти: «Бог простить, і я прощаю!».



Доїдаючи перед постом млинці, вареники та галушки, люди неохоче прощалися із ситною Масляною, нарікаючи: «Масляно! Масляна! Яка ж ти мала! Якби тобі сім тижнів, а посту – одна!»

Прикмети дня

26 лютого у православному календарі – день пам'яті преподобного Мартиніана Кесарійського.

Мартиніана часто називають захисником сімейної вірності та покровителем тих, хто вирішив жити без гріха.



У давнину 26 січня потрібно було проводити будинки. Така традиція склалася тому, що саме в цей день сильні морози.

Що не можна робити 26 січня

Цього дня не рекомендується працювати.

Не варто вмиватися до першої години дня.

Категорично забороняється цього дня ображати кішок. Більше того, 26 січня варто задобрити і вуличних котів, пригощаючи їх ласощами.

Заборонено пліткувати, багато базікати і розносити чутки.

Також цього дня

У 1564 народився Крістофер Марло, англійський драматург, якого вважають справжнім автором творів Шекспіра («Тамерлан Великий», «Мальтійський єврей»).



1616 – інквізиція звільнила Галілео Галілея, що зрікся своїх поглядів, після чого він гордо сказав (щоправда, пошепки): «І все-таки вона крутиться!».



1802 – народився Віктор Гюго, французький письменник, який придумав усім полюблених виродків Квозимодо («Собор Паризької Богоматері») та Гуімплена («Людина, яка сміється»).



1829 – народився Леві Страус, винахідник джинсів, американський підприємець баварського походження.



1878 – з легкої руки французького філолога Літтре пущено в обіг термін «мікроб». До автора фундаментального «Словника французької мови» звернувся французький учений Шарль Седійо і попросив Еміля Літтре підібрати відповідну назву мікроорганізмів. Літтрі знайшов чудове слово "мікроб" (скорочення від мікробактерію).



1886 – у Горлівці виготовляється перша в Російській імперії ртуть.



1895 – в Огайо (США) запатентували склодувну машину.



1917 – у нью-йоркській студії фірми «Victor» було записано першу джазову грамплатівку.



1935 – винахідник Роберт Вотсон-Уатт провів перші випробування пристрою «Радар» (RAdio Detection And Ranging – радіовиявлення та далекометрія). Це система виявлення повітряних, морських, наземних об'єктів, визначення їхньої дальності і геометричних параметрів. При розробці він користувався законом, який сформулював австрійський фізик Крістіан Допплер: «Частота відбитого від об'єкта, що рухається, сигналу, відрізняється від частоти самого випромінюваного сигналу на величину, прямо пропорційну швидкості пересування даного об'єкта».



1939 – народився Кензо Такада, дизайнер одягу.



1954 – у США вперше використано фотонабірну друкарську машину.



1964 – народився Марк Дакаскос, американський актор («Тільки найсильніші», «Братство вовка», «Драйв», «Вбивця, що плаче»).



1987 – англіканська церква дозволила жінкам бути священиками.



1992 – Україна встановила дипломатичні відносини із Фінляндією.

2004 – Європейський парламент визнав сталінську депортацію чеченського народу актом геноциду.

2014 – у Сімферополі відбувся мітинг українців та кримських татар на підтримку територіальної цілісності України та проти проведення позачергової сесії Верховної Ради Криму.

Іменини відзначають:

Анна, Артемій, Василь, Віра, Володимир, Гаврило, Євген, Зоя, Іван, Ірина, Леонтій, Мартін, Михайло, Микола, Павло, Світлана, Тимофій.



