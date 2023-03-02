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02.03.2023  20:55   Василь Голосний

Селище П’ятихатки Київського району Харкова почнуть активно відновлювати влітку (фото)

Активну фазу будівельних відновлювальних робіт у селищі П’ятихатки Київського району планують розпочати влітку.


Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
Про це під час огляду житлових будинків на вул. Академіка Вальтера та вул. Курчатова повідомив журналістам Харківський міський голова Ігор Терехов.
 
За його словами, внаслідок ворожих обстрілів у П’ятихатках пошкоджені понад півсотні та зруйновані більше десяти будинків. Частину з них відновили, у деяких роботи тривають, а решту чекає експертна оцінка, щоб визначити масштаб робіт, повідомляє РЕДПОСТ.
 
«Зараз працюємо коштом бюджету міста та субвенції по лінії Офісу Президента. Що стосується вікон та конструктивів - це міський бюджет», - зазначив Ігор Терехов.
 
Також він повідомив, що не всі будинки у П’ятихатках можна було підключити до опалення, але цього року фахівці КП «Харківські теплові мережі» планують виконати необхідні роботи, щоб розв'язати проблему.
 
Крім того, у П’ятихатках постраждала школа, яку, за словами мера Харкова, як і інші навчальні заклади, відновлюватимуть за програмою Офісу Президента.
 
Ігор Терехов зазначив, що відновлювальні роботи у селищі можуть тривати більше року. Зараз там проживає близько двох тисяч мешканців, адже багато людей вимушено покинули домівки через повномасштабне вторгнення.

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Источник:   Міська рада
 Тэги:  харків, ігор терехов, будівництво, п’ятихатки
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