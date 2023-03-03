03.03.2023 16:20 Віталій Хінєвіч

Як ВПО отримати грошову допомогу від Норвезької ради

Норвезька рада у справах біженців відкрила реєстрацію на отримання грошової допомоги для переселенців і людей, які проживають у районах, постраждалих внаслідок бойових дій.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Повідомляється, що сума допомоги становить 6660 грн і виплачуватиметься впродовж 3 місяців по 2220 грн на кожного члена сім’ї, але не більше як на п’ять осіб. У пріоритеті – надання кеш-допомоги найбільш вразливим категоріям населення.

Виплати надходитимуть на банківський рахунок або за допомогою переказу MoneyGram для людей, у яких немає банківського рахунку. Реєстрація триватиме до 20 березня.

Для отримання додаткової інформації звертайтеся за номером гарячої лінії Норвезької ради: 0 800 302 007.

Зареєструватися можна в декілька способів: надіслати в месенджері WhatsApp повідомлення з текстом «Привіт» на номер: 0 800 609 844 або для реєстрації через Viber відсканувати QR-код.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у новому опитуванні українцям пропонують обрати нову назву для Південно-Західної залізниці.



