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03.03.2023  16:20   Віталій Хінєвіч

Як ВПО отримати грошову допомогу від Норвезької ради

Норвезька рада у справах біженців відкрила реєстрацію на отримання грошової допомоги для переселенців і людей, які проживають у районах, постраждалих внаслідок бойових дій.

гроші
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
 
Повідомляється, що сума допомоги становить 6660 грн і виплачуватиметься впродовж 3 місяців по 2220 грн на кожного члена сім’ї, але не більше як на п’ять осіб. У пріоритеті – надання кеш-допомоги найбільш вразливим категоріям населення.
 
Виплати надходитимуть на банківський рахунок або за допомогою переказу MoneyGram для людей, у яких немає банківського рахунку. Реєстрація триватиме до 20 березня.
Для отримання додаткової інформації звертайтеся за номером гарячої лінії Норвезької ради: 0 800 302 007.
 
Зареєструватися можна в декілька способів: надіслати в месенджері WhatsApp повідомлення з текстом «Привіт» на номер: 0 800 609 844 або для реєстрації через Viber відсканувати QR-код.
 
допомога
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у новому опитуванні українцям пропонують обрати нову назву для Південно-Західної залізниці.
 

Источник:   Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
 Тэги:  домога, гроші
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