03.03.2023 16:39 Дмитро Колонєй

У Харкові чотири жінки влашутвали будинок розпусти (фото)

Зловмисниць поінформували про підозпу правоохоронці у Харкові.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, 33-річна жінка орендувала приміщення у Харкові та облаштувала в ньому місце розпусти, залучив до «діяльності» адміністраторками трьох своїх подруг.

Зловмисниці підшукувала жінок, які знаходилися у скрутному становищі та публікували в інтернеті оголошення про «високооплачувану роботу» для молодих дівчат.

У свою чергу, для клієнтів вони виставляли інформацію про надання платних послуг сексуального характеру під виглядом еротичного масажу.

Частину заробітку дівчата віддавали трьом адміністраторкам салону та господарці.

Правоохоронці також встановили, що про надання платного сексуального сервісу зловмисниці сповіщали клієнтів, роздаючи візитівки. «Підлеглих» сутенерки забезпечували необхідними умовами та місцем для надання інтимних послуг.

Правоохоронці вилучили понад 100 тис. гривень, мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.





Источник: Харківська обласна прокуратура

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