03.03.2023 12:30 Віталій Хінєвіч

У Харківській області експравоохоронець перейшов на бік ворога

До суду передано справу експоліцянта, який під час окупації став «главой администрации» села на Харківщині.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Досудовим розслідуванням встановлено, що експравоохоронець під час окупації села Веселе Харківського району перейшов на бік ворога.

У березні він погодився на пропозицію російських представників та добровільно обійняв посаду «главы администрации села Веселое».

«Посадовець» видавав довідки місцевим мешканцям, які зареєстровані у інших населених пунктах, а фактично проживали у села Веселе Харківського району, для можливості їх пересування по території села, а також для проходження перевірки на російських блокпостах.

Крім того, він примушував людей до господарських робіт, прибирання вулиць, розвантаження та видачі гуманітарної допомоги від країни-агресора.

Зрадника судитимуть заочно у місті Харків.

Досудове розслідування проводили слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Управління СБУ в Харківській області та Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.



