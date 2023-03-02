02.03.2023 14:57 Дмитро Колонєй

Росіяни намагаються розпалити нову пожежу в Європі - ГУР

У воєнній розвідці розповіли, які цілі переслудує РФ, влаштовуючи напругу навколо Молдови.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУР МО України, за словами представника воєнної розвідки Андрій Черняк у Придністров'ї росіяни мають дуже обмежений контингент.

"Є склади, які вони охороняють. Але на тих складах вже майже нічого немає, а те, що залишилося - старе і непридатне до використання. А в Молдові вони зараз все ж таки намагаються політичним шляхом розхитати ситуацію – під «чужим прапором", — зазначив Черняк.

Цілі, які переслідує Росія подіями навколо Молдови

спроба відвернути європейську громадськість від подій, що відбуваються в Україні:

«Вони бачать, що вся увага сконцентрована на Україні, у тому числі в сенсі допомоги. Тому вони намагаються. розпалити нову пожежу в Європі», — пояснив Андрій Черняк.

створення ілюзії «перемоги» для свого населення

«Адже вони не досягли жодного результату у своїй так званій «спеціальній військовій операції». Тому їм потрібно демонструвати будь-які «перемоги» для свого населення. Зараз вони намагаються зробити якусь революцію, щоб створити ілюзію як «мир за них», «народ «Молдавії за нас», — підсумував Андрій Черняк.

Представник воєнної розвідки України нагадав, що за таким сценарієм росіяни колись влаштовували провокації у Донецьку та Луганську. Нагмдмємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на кордоні з Харківщиною ворог встановлює протитанкові загородження

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