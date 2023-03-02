Харків'янин отримав 36 штрафів за порушення правил дорожнього руху

Водій транспортного засобу неодноразово перевищував допустиму швидкість. Про це повідомила начальник Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Ірина Свистун, передає РЕДПОСТ.
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