02.03.2023 14:45 Віталій Хінєвіч

Харків'янин отримав 36 штрафів за порушення правил дорожнього руху

Водій транспортного засобу неодноразово перевищував допустиму швидкість. Про це повідомила начальник Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Ірина Свистун, передає РЕДПОСТ.

Зазанчається, що харків'янину було виписано 36 штрафів за неодноразове перевищення швидкісного режиму транспортного засобу. Відповідно до штрафних санкцій порушник має заплатити 25 тисяч гривень.

Проте водій ігнорував сплату штрафів.

За сприяння державних виконавців Харківського відділу ДВС Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції мцжчину удалось привлечь к ответственности.

Правники арештували банківські рахунки керманича та оголосили у розшук його транспортний засіб. Завдяки цьому громадянин сплатив заборгованість у повному обсязі.





Источник: Ірина Свистун

харків Тэги: події