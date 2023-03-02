02.03.2023 14:25 Віталій Хінєвіч

В Україні створено перший банк довгострокового зберігання еритроцитів

2 березня в Києві офіційно відкрили перший в Україні банк довгострокового зберігання крові, що дозволить зберігати її до 30 років.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

Над проєктом «Смілива кров», що було створено на базі Київського міського центру крові, почали працювати одразу після початку повномасштабної війни росії проти України, адже в країні різко зросла потреба в якісному наданні медичної допомоги як пораненим бійцям, так і пацієнтам зі складними випадками.

Завдяки проєкту «Смілива кров» лікарі зможуть рятувати життя тисяч пацієнтів і військових із великою втратою крові або рідкісними групами крові. Інноваційність проєкту — у трьох складових:

відтепер в країні зможуть заморожувати та зберігати рідкісні групи крові,

кров зможе зберігатися протягом десятиріч,

стане можливою оперативна логістика за найскладніших умов, наприклад, у місця бойових дій для рятування постраждалих військових і цивільних.



