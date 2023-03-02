02.03.2023 13:57 Рита Парфенова

Овнам – позбутися зайвого, а Левам – почати діяти: гороскоп на весну 2023 допоможе зрозуміти, як залучити удачу

Гороскоп на весну 2023 року підкаже, як притягнути успіх у своє життя і що для цього потрібно зробити.

Залучити удачу можна у різний спосіб. Наприклад, зберігати в кишені монету, носити щасливі амулети або просто покладатися на інтуїцію. А можна вжити більш активних заходів, наприклад, застосовувати стратегії та тактики, розвивати свої навички та знання, покращувати ситуацію.



РЕДПОСТ розбирався, які починання для кожного знака зодіаку набудуть особливої сили вже сьогодні.

Овен (21 березня - 19 квітня)

Навесні 2023 року Овнам слід попрощатися з усім зайвим, а також розпрощатися з токсичними людьми. Це стосується й стосунків, які не мають майбутнього. Представникам знака слід викреслити зі свого життя людей, які постійно маніпулюють ними, обманюють та зраджують. Весна допоможе їм здобути перемогу над ворогами, потрібно тільки нічого не боятися та йти вперед до своєї мети.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Якщо на шляху у Тельців виникатимуть труднощі, їм не варто лякатися і робити крок назад. Якщо вони поставили собі за мету, то її потрібно досягти будь-яким способом. Навесні їм знадобиться набратися сил і впевненості, тільки тоді у них все вийде. Усього цього вони зможуть досягти завдяки близькому оточенню та підтримці з боку коханої людини. У цьому їм слід звалювати він багато справ і завдань.

Близнюки (22 травня - 21 червня)

Близнюки, які прагнуть досягти всього і відразу, повинні розуміти, що з першої спроби досягти успіху рідко вдається. У разі важливу роль грає чинник удачі. Весною представники знаку навчаться дивитися на все навколо під правильним кутом. Їм необхідно якнайчастіше приділяти увагу різним дрібницям, особливо тим, що стосуються фінансової сфери.

Рак (22 червня - 22 липня)

Навесні 2023 року Ракам необхідно направити свою енергію у правильне русло. Не слід продумувати способи, щоб помститися своїм кривдникам, бо успіх може відвернутися від них. Найкраще в цей час представникам знака якнайбільше і частіше надавати допомогу своїм близьким людям та друзям. Якщо є бажання, можна зайнятися творчістю.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Левам всю весну посміхатиметься Фортуна, завдяки чому вони зможуть узяти від цього життя все, що захочуть. Попереду на них чекає багато приємних перемог, особливо в особистому житті. Щоб зміцнити наявні відносини, потрібно менше говорити та обіцяти, а більше діяти та робити. Сімейним варто приділяти якнайбільше уваги дітям та коханій людині.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

З приходом весни Діви захочуть сховатися від усіх і побути наодинці із собою. У середині березня ситуація почне потроху стабілізуватися, а вже до кінця весни вони зможуть набути сили та впевненості у собі. Попереду на них чекає багато нових можливостей та перспектив. Вони зможуть зайняти гідне місце у житті.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Людям цього знака навесні слід звертати увагу на різні дрібниці, адже саме в них криється справжнє щастя, нові можливості та успіх. Терезам потрібно менше вганяти себе в рамки, адже це не принесе їм нічого хорошого, крім додаткових проблем та неприємностей.

Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада)

На початку весни у людей цього знака може з'явитися дисгармонія, проте до середини березня ситуація зміниться на краще. Всесвіт допомагатиме Скорпіонам, завдяки чому вони зможуть реалізувати всі свої задуми та мрії. Їм слід триматися за будь-яку можливість і не намагатися шукати винних у скоєнні своїх помилок. Ті, хто не боятимуться брати на себе відповідальність, зможуть перемогти в будь-якій справі.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Багато приємних перемог чекає Стрільців у будь-якому напрямку та у будь-якій сфері. Але при цьому у них з'являтиметься дедалі більше проблем, бо довкола надто багато людей, які їм заздрять. Представникам знака доведеться вчитися протистояти будь-яким спокусам і зуміти відповісти на негатив, який виходитиме від оточуючих.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Щоб знайти вихід із будь-якої життєвої ситуації, Козерогам доведеться поводитися природно і залишатися собою. Не потрібно вдаватися до якихось складних схем, щоб знайти вихід із ситуації. Щоб налагодити стосунки із другою половинкою, доведеться бути ініціативними.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Водолії навесні 2023 року зможуть впоратися зі своїми внутрішніми переживаннями, страхами, тривогами та сумнівами. Вже ближче до кінця березня вони знайдуть впевненість у собі і стануть сильнішими. Яка б труднощі не зустрічалася на їхньому шляху, зрештою вона приведе їх до перемоги та вкаже шлях до щастя.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Рибам слід позбутися найгіршої риси свого характеру — заздрості. Їм потрібно припинити порівнювати себе з іншими людьми, і тоді вони зможуть упоратися з будь-якими перешкодами. Представникам знака необхідно про ігнорувати людей, які тягнуть їх на дно і заважають у досягненні поставленої мети.

Раніше РЕДПОСТ писав, які 6 знаків зодіаку виявляться у щасливчиках навесні – у них розпочнеться суцільна біла смуга, яка наповнить життя щастям та успіхом.



