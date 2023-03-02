02.03.2023 13:17 Рита Парфенова

Ворог випустив ракети по Куп’янську: в адміністратівній будівлі – провалля у три поверхи (фото)

Після полуночі військові РФ здійснили черговий обстріл міста Куп'янськ на Харківщині.

Як повідомили РЕДПОСТ у Прокуратурі Харківської області, правоохоронці зафіксували наслідки обстрілу Куп'янська.



2 березня близько 00:20 ворог обстріляв місто ракетами типу С-300. Ракетним ударом зруйновано триповерхову адміністративну будівлю. На щастя, постраждалих немає.





Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали речові докази чергового воєнного злочину держави-агресорки та задокументували його.



Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 1 по 2 березня військові рф обстріляли щонайменше 14 населених пунктів Харківщини.



