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02.03.2023  13:17   Рита Парфенова

Ворог випустив ракети по Куп’янську: в адміністратівній будівлі – провалля у три поверхи (фото)

Після полуночі військові РФ здійснили черговий обстріл міста Куп'янськ на Харківщині.

У місті Куп'янськ Харкоівської області внаслідок ракетного обстрілу зруйнована адміністративна будівля

Як повідомили РЕДПОСТ у Прокуратурі Харківської області, правоохоронці зафіксували наслідки обстрілу  Куп'янська.

2 березня близько 00:20 ворог обстріляв місто ракетами типу С-300. Ракетним ударом зруйновано триповерхову адміністративну будівлю. На щастя, постраждалих немає.

У місті Куп'янськ Харкоівської області внаслідок ракетного обстрілу зруйнована адміністративна будівля
 
Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали речові докази чергового воєнного злочину держави-агресорки та задокументували його.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 1 по 2 березня військові рф обстріляли щонайменше 14 населених пунктів Харківщини.

У місті Куп'янськ Харкоівської області внаслідок ракетного обстрілу зруйнована адміністративна будівля

У місті Куп'янськ Харкоівської області внаслідок ракетного обстрілу зруйнована адміністративна будівля

У місті Куп'янськ Харкоівської області внаслідок ракетного обстрілу зруйнована адміністративна будівля


Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  обстріл, прокуратура, куп'янськ, харків, агрессия россии
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