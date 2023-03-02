02.03.2023 08:24 Рита Парфенова

На кордоні з Харківщиною ворог встановлює протитанкові загородження

Військові рф виконують інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Бєлгородської області.

Про це повідомили РЕДПОСТ з посиланням на Генштаб ЗСУ.

«У прикордонних районах Бєлгородської області, противник продовжує інженерне обладнання місцевості, встановлює протитанкові загородження», – йдеться у повідомленні



Протягом доби з 1 по 2 березня загарбники вели обстріл прикордонних населених пунктів Харківської області з артилерії, завдавали ракетних ударів по цивільних об’єктах та використовували БпЛА. Військові рф обстріляли щонайменше 14 населених пунктів Харківщини.



На Слобожанському напрямку формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Протягом доби противник обстріляв населені пункти: Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Тернова, Охрімівка, Потихонове, Дворічна, та Кіндрашівка на Харківщині. Застосував БпЛА з бойовим навантаженням неподалік Бударок Харківської області.



На Куп’янському напрямку росіяни не відмовляются від планів наступу. Ворог здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Масютівка, Лиман Перший, Куп’янськ, Кислівка Харківської області.



Рівень загрози завдання російськими окупантами ракетних ударів є дуже високим по всій території України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти обстріляли село Золочівської громади.



