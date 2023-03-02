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02.03.2023  08:44   Рита Парфенова

Харків на ранок 2 березня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 1 по 2 березня 2023 року зафіксована одна пожежа, що виникла внаслідок влучання ворожіх снарядів.


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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 2 березня.

Пожежа від обстрілів сталася вранці 1 безерня у Чугуїві. Близько 7:40 ворог завдав ракетного удару. У житловій 5-поверхівці виникла пожежа на площі 20 кв.м. Її ліквідували бійці 50-ї ДРПЧ о 08:35. 2 людей зазнали травм.

О 16:40 рятувальники з м. Вовчанська виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів. Цього разу обстрілам піддався приватний сектор м. Вовчанська. Перевіркою виявлені пошкодження на території 6 приватних домоволодінь.

Загалом добу з 1 по 2 березня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 19 оперативних виїздів, з яких:
13 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинив ворожий ракетний удар;
1 – на перевірку місць ворожих обстрілів;
5 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 17 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міста Ізюма рятувальники доставили 8 тонн питної води, а у с. Коротич Пісочинської громади 5 тонн технічної.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 1 по 2 березня військові рф обстріляли щонайменше 14 населених пунктів Харківщини.


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, обстріл, харків, дснс, агрессия россии
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