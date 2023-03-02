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02.03.2023  09:00   Рита Парфенова

Із Харкова знову буде ходити Слобожанський експрес

Укрзалізниця відновлює курсування «Слобожанського експреса» з 2 березня.

Слобожанський експрес

Як повідомили РЕДПОСТ у Укрзалізниці, регіональний експрес №805/806, як і раніше, їздитиме иаршрутом Харків — Суми — Конотоп.

Потяг вирушатиме з Харкова щоденно о 16:03, прибуватиме в Суми о 19:02 та в Конотоп о 21:08.

Із Конотопа поїзд вирушатиме щоденно о 04:44, прибуватиме до Сум о 06:49 та до Харкова о 09:51.

Поїзд матиме 8 зупинок, у тому числі в Люботині, Тростянці, Білопіллі та Ворожбі.

Курсуватиме комфортний дизель-поїзд ДПКр-3, який вже пройшов плановий ремонт і повертається на свій маршрут.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Укрзалізниця нещодавно змінила правила, щоб унеможливити перепродаж квитків на найбільш ажіотажні міжнародні рейси.


Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  потяг, харків
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