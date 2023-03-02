У Харкові врятували жінку на пожежі

Під час пожежі в житловій багатоповерхівці на Салтівці літня жінка отримала опіки.
Як повідомили РЕДПОСТ в Головному управлінні ДСНС України в Харківській області, причина загорання побутова, не пов’язана з обстрілами.
Пожежа трапилася ввечері 1 березня у 9-поверхівці на вул. Героїв Праці, 28б. Виклик на гасіння рятувальники отримали о 21:23.
У квартирі, розташованій на 6-му поверсі, горіли домашні речі на площі 2 кв.м. Під час гасіння пожежі рятувальники 18-ї частини врятували життя 75-річній володарці квартири. Жінка отримала опіки і була госпіталізована до опікового центру. О 22:22 загорання ліквідували.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області за добу з 1 по 2 березня 2023 року зафіксована одна пожежа, що виникла внаслідок влучання ворожіх снарядів.
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