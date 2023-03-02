02.03.2023 09:42 Рита Парфенова

Прихильниці «руського миру» на Харківщині повідомили про підозру

У місті Ізюм Харківької області викрито чергову колаборантку

Як повідомили РЕДПОСТ у Харківській обласній прокуратурі, прихильницею «руського миру» виявилася 61-річна мешканка міста Ізюм. Під час окупації м. Ізюм російськими військовими, жінка поширювала кремлівські наративи:

постійно висловлювалась на підтримку дій рф та звинувачувала ЗСУ в обстрілах;

поширювала інформацію, що новонароджених у місті тепер записують як «житель города Изюм Белгородской области»;

надавала окупантам для проживання пусті домоволодіння місцевих мешканців;

передала інформацію щодо місця проживання колишнього учасника АТО;

розповсюджувала серед ізюмчан проросійські газети «Красная звезда» та «Харьков Z».

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).



Дізнання проводять дізнавачі Управління СБУ в Харківській області.

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