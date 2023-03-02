Прихильниці «руського миру» на Харківщині повідомили про підозру

У місті Ізюм Харківької області викрито чергову колаборантку
Як повідомили РЕДПОСТ у Харківській обласній прокуратурі, прихильницею «руського миру» виявилася 61-річна мешканка міста Ізюм. Під час окупації м. Ізюм російськими військовими, жінка поширювала кремлівські наративи:
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).
Дізнання проводять дізнавачі Управління СБУ в Харківській області.
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