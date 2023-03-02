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02.03.2023  09:42   Рита Парфенова

Прихильниці «руського миру» на Харківщині повідомили про підозру

У місті Ізюм Харківької області викрито чергову колаборантку

Викрито чергову прихильницю руського миру, яка поширювала кремлівські наративи під час окупації м. Ізюм

Як повідомили РЕДПОСТ у Харківській обласній прокуратурі, прихильницею «руського миру» виявилася 61-річна мешканка міста Ізюм. Під час окупації м. Ізюм російськими військовими, жінка поширювала кремлівські наративи:

  • постійно висловлювалась на підтримку дій рф та звинувачувала ЗСУ в обстрілах;
  • поширювала інформацію, що новонароджених у місті тепер записують як «житель города Изюм Белгородской области»;
  • надавала окупантам для проживання пусті домоволодіння місцевих мешканців;
  • передала інформацію щодо місця проживання колишнього учасника АТО;
  • розповсюджувала серед ізюмчан проросійські газети «Красная звезда» та «Харьков Z».

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Дізнання проводять дізнавачі Управління СБУ в Харківській області.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про колаборанта з Харківщини, який привів окупантів до директорки школи з проукранською позицією.
 
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Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  колаборант, прокуратура, суд, харків, агрессия россии
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