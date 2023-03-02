02.03.2023 10:20 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 2 березня

Минулої доби офіційно зареєстровано 17 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 23 випадки зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 316 799 осіб. Одужало 309 218 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним наглядом 266 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли три людини.

Діагноз «коронавірус» фіксували у чотирьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 18 осіб (із них 17 – мешканці міста Харкова). Три позитивних результати зареєстровано у Лозівському, по одному – у Богодухівському та Ізюмському районах області.

Раніше РЕДПОСТ повідомляв про статистику коронавірусу в Харкові та області на 1 березня.



