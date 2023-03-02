Харківського водія, який у нетверезому вигляді спричинив смертельну ДТП, взяли під варту в залі суду

У Харкові суд виніс вирок водію, який у нетверезому стані не впорався з керуванням авто, внаслідок чого загинув пасажир.
Як повідомили РЕДПОСТ у Прокуратурі Харківської області, аварія зі смертельним кінцем сталася у червні 2021 року.
Прокурори у суді довели, що 41-річний підсудний, керуючи автомобілем у нетверезому стані, їхав разом зі своїм кумом по автодорозі «Харків-Зміїв-Балаклія» у напрямку м. Зміїв.
Водій не впорався з керуванням. Внаслідок цього автомобіль перевернувся. Водій вижив, пасажир від отриманих травм загинув у кареті швидкої допомоги.
У суді обвинувачений свою вину не визнав та все заперечував.
Суд визнав чоловіка винним за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).
Винуватцю ДТП призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на строк на 7 років. Чоловіка взято під варту в залі суду.
Наразі триває строк на апеляційне оскарження.
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