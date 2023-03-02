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02.03.2023  10:47   Рита Парфенова

Харківського водія, який у нетверезому вигляді спричинив смертельну ДТП, взяли під варту в залі суду

У Харкові суд виніс вирок водію, який у нетверезому стані не впорався з керуванням авто, внаслідок чого загинув пасажир.

ДТП на автодорозі Харків-Зміїв-Балаклія, червень 2021 року

Як повідомили РЕДПОСТ у Прокуратурі Харківської області, аварія зі смертельним кінцем сталася у червні 2021 року.

Прокурори у суді довели, що 41-річний підсудний, керуючи автомобілем у нетверезому стані, їхав разом зі своїм кумом по автодорозі «Харків-Зміїв-Балаклія» у напрямку м. Зміїв.

Водій не впорався з керуванням. Внаслідок цього автомобіль перевернувся. Водій вижив, пасажир від отриманих травм загинув у кареті швидкої допомоги.

У суді обвинувачений свою вину не визнав та все заперечував.

Суд визнав чоловіка винним за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Винуватцю ДТП призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на строк на 7 років. Чоловіка взято під варту в залі суду.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 9 лютого 28-річний водій автомобіля «ВАЗ» виїжджав із двору заднім ходом та скоїв наїзд на пішохода. Його затягнуло під авто.

 


Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  дтп, прокуратура, суд, харків
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