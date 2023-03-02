02.03.2023 10:53 Рита Парфенова

Через обігрівач в будинку під Харковом згоріли дві людини

Тіла двох загиблих знайшли на пожежі у селі Петрівське Харківської області.

Як повідомили РЕДПОСТ в Головному управлінні ДСНС України в Харківській області, причиною виникнення пожежі попередньо стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації електричного обігрівача.

Пожежа сталася 1 березня о 8:13 у приватному будинку, розташованому у селі Петрівське Ізюмського району на вул. Молодіжній, 9.

Вогонь ліквідований силами місцевої пожежної команди о 09:15.

Під час пожежі у будинку виявлено тіла 2-х загиблих осіб.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області за добу з 1 по 2 березня 2023 року зафіксована одна пожежа, що виникла внаслідок влучання ворожіх снарядів.



