Через обігрівач в будинку під Харковом згоріли дві людини

Тіла двох загиблих знайшли на пожежі у селі Петрівське Харківської області.
Як повідомили РЕДПОСТ в Головному управлінні ДСНС України в Харківській області, причиною виникнення пожежі попередньо стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації електричного обігрівача.
Пожежа сталася 1 березня о 8:13 у приватному будинку, розташованому у селі Петрівське Ізюмського району на вул. Молодіжній, 9.
Вогонь ліквідований силами місцевої пожежної команди о 09:15.
Під час пожежі у будинку виявлено тіла 2-х загиблих осіб.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області за добу з 1 по 2 березня 2023 року зафіксована одна пожежа, що виникла внаслідок влучання ворожіх снарядів.
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