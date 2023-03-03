03.03.2023 18:05 Віталій Хінєвіч

Харківобленерго не впроваджує графіків погодинних відключень світла

З 6 березня графіків погодинних відключень світла у Харкові та області не буде.

Про це повідомила Суспільному речниця "Харківобленерго" Марина Шевченко, передає РЕДПОСТ.

"У разі необхідності ми оперативно повернемося до графіків, але сподіваємося, що це не знадобиться. Якщо буде потрібно, то ми оперативно все відпрацюємо і поширимо", - повідомила Марина Шевченко.

Також, за її словами, обладнання потребує ремонту або заміни. Для проведення ремонтних робіт доводиться тимчасово відключати абонентів від електропостачання. Про такі ситуації люди отримують інформацію через додаток "Харенерго" або від представників місцевої влади.

У свою чергу, в Укренерго зазначили, що мережевих обмежень, які спричиняють необхідність обмеження споживачів в областях, наразі немає.

Раніше РЕДПОСТ писавв, що харківські комунальники усунули пошкодження на трубопроводах.



