02.03.2023 11:48 Рита Парфенова

Вночі у Харкові ликвідували аварію на тепломагістралі

Харківські комунальники проти ночі 2 березня оперативно локалізували дефект на магістралі діаметром 530 мм.

Про це РЕДПОСТ повідомили у КП «Харківські теплові мережі». Крім того, протягом минулої доби вдалося усунути 21 дефект на внутрішньоквартальних мережах по центральному опаленню та гарячому водопостачанню.



За перший день весни харківські теплоенергетики задовільнили 248 звернення громадян, які надійшли до служби 15-62. Більшість з них стосувалися питань гарячої води.



Було засипано та підготовлено під благоустрій території 12 шурфів.



На 2 березня загалом по місту в роботі лишаються 29 розриттів.



Завершуються роботи біля станції метро ім. Ак. Барабашова. Найближчим часом планується відновлення руху транспорту на цій ділянці.

Крім того, розпочалися роботи з благоустрою територій біля об'єктів КП «ХТМ». Поки земля недостатньо відтаяла, наразі йде вивезення великогабаритного сміття.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області енергетики відновлюють подачу світла після обстрілу.



