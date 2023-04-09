Перукарка на Харківщині зробила стрімку кар'єру при окупантах

Коли місто Балаклію захопили росіяни, 37-річна жінка сама пішла до їхньої незаконної «адміністрації» і заявила, що готова до співпраці. Окупанти запропонували перукареві посаду головного спеціаліста й доручили займатися кадрами в так званій «міській адміністрації».

Коли місто Балаклію захопили росіяни, 37-річна жінка сама пішла до їхньої незаконної «адміністрації» і заявила, що готова до співпраці. Окупанти запропонували перукареві посаду головного спеціаліста й доручили займатися кадрами в так званій «міській адміністрації».

Щоправда, працювати новоспеченій «чиновниці» довелося буквально за їжу. Спочатку росіяни обіцяли їй десять тисяч рублів зарплатні, але насправді просто безплатно годували в їдальні та іноді давали гуманітарку.

Щоправда, працювати новоспеченій «чиновниці» довелося буквально за їжу. Спочатку росіяни обіцяли їй десять тисяч рублів зарплатні, але насправді просто безплатно годували в їдальні та іноді давали гуманітарку.