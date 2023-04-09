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09.04.2023  10:56   Рита Парфенова

Перукарка на Харківщині зробила стрімку кар'єру при окупантах

Правда, працювати жінці довелося буквально за їжу

Стрімкий кар’єрний зліт в окупації вирішила зробити перукарка з Балаклії
 
Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.
 
Коли місто Балаклію захопили росіяни, 37-річна жінка сама пішла до їхньої незаконної «адміністрації» і заявила, що готова до співпраці. Окупанти запропонували перукареві посаду головного спеціаліста й доручили займатися кадрами в так званій «міській адміністрації».
 
Щоправда, працювати новоспеченій «чиновниці» довелося буквально за їжу. Спочатку росіяни обіцяли їй десять тисяч рублів зарплатні, але насправді просто безплатно годували в їдальні та іноді давали гуманітарку.
 
Нашим дізнавачам вдалося встановити, що від початку червня минулого року жінка приймала заяви від місцевих на виїзд з Балаклії, збирала дані про пошкодження квартир і будинків, отримувала заяви на матеріальну допомогу. Їй вже повідомлено про підозру в колабораційній діяльності, справу направили до суду.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області колишня бухгалтерка птахофабрики співпрацювала з окупантами.

 


Источник:   facebook/Сергій Болвінов
 Тэги:  колаборант, харків, агрессия россии
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